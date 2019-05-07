ضبط أسلحة حديثة وأحزمة مفخخة في الخرطوم

ووفقا لوكالة أنباء السودان "سونا"، أوضح المقدم جدو عبد الرحمن، أن معلومة وردت لقوات الدعم السريع بأن هناك عقار بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات. وفور تلقي المعلومات تحرك فريق من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وهواتف أقمار صناعية ووسائل اتصالات حديثة، بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بعد. في سياق آخر لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، في حريق غابات التهم 4 قرى بجنوب السودان. ووفقا لوكالة "رويترز" قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن حريق غابات أججته ريح عاصفة التهم أربع قرى في ولاية غرب بحر الغزال وأودى بحياة 33 شخصًا. وأضاف المتحدث في بيان صدر في ساعة متأخرة الاثنين أن 60 شخصا آخر في حالة حرجة بعد الحريق الذي نشب يوم الأحد وأنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

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