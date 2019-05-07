هيئة مياه الخرطوم تشكل لجنة لمتابعة شكاوي شح المياه بالولاية

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تشكيل لجنة لمتابعة شكاوي شح ونقص المياه في عدد من مناطق الولاية وابان مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المكلف مهندس مستشار مالك عمر العبيد ان اللحنة ستباشر عملها فورا بالطواف علي مناطق شح المياه للتعرف علي المشكلة والعمل علي وضع الحلول العاجلة، مبينا تذبذب التيار الكهربائي والقطوعات المتكررة ادت لتفاقم مشكلة المياه بالولاية التي تتاثر بها مصادر المياه، وقال ان الهيئة تستخدم المولدات الاحتياطية في المحطات ويتعزر ان تعمل لفترات طويلة خلال اليوم مما يؤثر علي امداد المياه، مشيرا الي ان هذه الفترة من الصيف يزيد فيها استهلاك المياه، داعيا المواطنين سرعة التبليغ الفوري علي رقم البلاغات والطوارئ 3131 للعمل علي سرعة الاستجابة والمعالجة.

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