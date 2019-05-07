"نداء رمضان" يدعو للإفطار أمام القيادة العامة للجيش

وجه تجمُّع المهنيين السودانيين، أحد أركان "قوى إعلان الحرية والتغيير" الممثِّلة للمحتجين في السودان، بأن يكون موقع القيادة العامة للجيش، في العاصمة الخرطوم، مكاناً للإفطار، وتغطية مكان الاعتصام بمآدب الطعام للصائمين.
وقال التجمع في توجيهه تحت عنوان "نداء رمضان"، نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابعه "الخليج أونلاين": "ندعوكم اليوم أن تجعلوا من القيادة العامة وجهتكم للإفطار، مساهمةً في تغطية ميدان الاعتصام الذي يحوي مئات الآلاف من المعتصمين".
ونبه التجمع أن تشمل المناطق المستهدفة بالمساهمات: "شارع البلدية، شارع الجمهورية، امتداد شرقاً شارع الجامعة، وجمهورية أعالي النفق".
وذكر أن هذا الإفطار يأتي "امتداداً لملاحم التعاضد والتكافل وروح الخير التي ظل الشعب السوداني يسطرها ريفاً وحضراً، والتي تتجلى بصورة أكثر بهاءً في شهر رمضان المعظم".
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