محاكمة المخلوع مطلب شعبي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تطالعنا بين الفينة والاخرى اراء متباينة حول المخلوع مابين المطالبة بمحاكمته على جرائم فظيعة ارتكبت في عهده وبالتالي هو مسؤول عنها بشكل من الاشكال وصولا إلى راي نادي بالإفراج عنه فورا مع حديث عن احتمال سفر الطاغية الى احدى دول الخليج والاستقرار فيها مع ترجيحات بأن تكون قطر هي المقصد ، ونود هنا أن نؤكد على حق الشعب السوداني في محاكمة المجرم والقصاص منه وما أكثر الجرائم التي تنتظر الطاغية وما هذه التهم الموجهة له والحديث عن جرائم غسيل الأموال وامتلاك أموال طائلة دون مسوغ قانوني ما هذه الا اشياء بسيطة لا ترقي إلى مستوي الجرائم الكبرى التي يلزم أن يساءل عنها المخلوع فهو المسؤول عن سرقة رأي الشعب ووأد إرادته بانقلابه المشؤوم في الثلاثين من يونيو عام تسعة وثمانين والإطاحة بسلطة شرعية منتخبة ، أضف إلى ذلك قتله وسجنه وتشريده للعشرات إن لم نقل المئات من أبناء وبنات السودان ، هذا غير الاف الأبرياء في دارفور ، وهو المسؤول ايضا – مع حزبه – عن التطهير الكبير الذي طال الخدمة المدنية ودمرها واحل الولاء مكان الكفاءة فتردت الخدمة العامة في البلد وحدث فيها الانهيار ، والطاغية فوق هذا وذاك مسؤول عن الفساد الممنهج الذي عانت منه البلد وهو بالإضافة إلى فساده الشخصي فهو ايضا حام للفساد ويلزم أن تتم مساءلته عن هذه الجرائم وغيرها كثير لذا لن نقبل مطلقا بمجرد الحديث عن فكرته بالسفر الى الخليج والاستقرار هناك ولايمكن القبول بعدم محاكمته وعلى الجميع أن ينتبهوا لبعض الجهات التي ربما أرادت أن توجد للطاغية مهربا من المحاكمة وليعلم المتآمرون أن محاكمة المعزول مطلب شعبي لاتنازل عنه .