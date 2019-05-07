العثور على جثة سيدة طافية في النيل بالقرب من جامعة الخرطوم..

الخليج 365:

عثر فريق من المسطحات المائية على جثة سيدة طافية في النيل بالقرب من جامعة الخرطوم ، بينما تحقق شرطة الحواتة بولاية القضارف في ملابسات العثور على سيدة مشنوقة داخل منزلها .

وحسب مصدرين فإن فريق الإنقاذ النهري كان يجري تمشيطاً دورياً على مياه النيل الأزرق ، فعثر على جثة السيدة البالغة من العمر نحو 40 عاماً ، حيث انتشلها وأستدعى فريقاً من الأدلة الجنائية أجرى تدابيره ، وكشف عن أنها لم تتعرض لاعتداء ، عليه دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى المشرحة.

ومن جهة أخرى بحسب صحيفة السوداني أخطر رجل شرطة الحواتة عن عثوره على زوجته مشنوقة داخل غرفة بمنزله ، وأوضح المصدر أن الشرطة حققت حول الملابسات ودونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأخضعت زوجها للتحقيق .