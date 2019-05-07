طفل يردي شقيقه الاكبر قتيلا رميا بالرصاص لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أردى طفل في الحادية عشرة من عمره شقيقه الأكبر قتيلاً في الحال رمياً بالرصاص داخل منزلهما بأحد أحياء شرق الخرطوم .

وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني إن الطفل كان يلهو داخل إحدى الغرف مع شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً ، حيث عثر على مسدس يخص والده ، وصوبه نحو شقيقه وأطلق عليه عياراً نارياً أدى إلى مقتله أثناء إسعافه إلى المستشفى .

وأضاف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالواقعة وحققت مع والد الطفلين حيث أقر بأن المسدس يخصه وكشف عن أنه كان خارج المنزل لحظة وقوع الحادثة ، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالقتل الخطأ وحققت مع الطفل .