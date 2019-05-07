محاكمتهم وليس زيارتهم.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجلس العسكري يسمح للصحفيين بزيارة رموز النظام البائد في سجن كوبر للتأكد من أنهم خلف قضبان السجن.

لماذا في الأصل شكك الناس في اعتقال رموز النظام؟ لأن المجلس العسكري بدا منذ خطابه الأول متعاطفا مع النظام بشكل لافت وجاء على لسان رئيس اللجنة السياسية السابق عمر زين العابدين حديثاً كأنه يدافع عن رموز النظام.

ثم مضت سياسة المجلس العسكري امتداداً للنظام السابق ولا تزال غير مفهومة الأهداف، لكل ذلك بدا كل شيء محل شك، ولأن المجلس منذ أيام خلع البشير ووعد بإصدار قائمة تشمل رموز النظام البائد الذين تم اعتقالهم ولم يفعل.

ولأن الأخبار التي تخرج عفوية هنا وهناك تشكك في اعتقالات رموز النظام ووصل الشك اعتقال البشير نفسه.

مثل كثيرين متأكدة من اعتقال البعض ولست متأكدة تماماً من اعتقال البقية، كما أنه ليس من المؤكد أن جميعهم طلقاء أو سجناء.

لكن ما الذي يريد قوله هذا المجلس بالسماح للصحفيين بزيارة السجن المركزي، وهل يسمح لهم بتصويرهم، وهل هذا الأمر سليم ولا يمس المسائل الحقوقية، ثم ما القيمة من ذلك، هل القيمة في مجرد التأكد من أنهم قيد الاعتقال؟

المطلوب ليس فقط التأكد من أنهم معتقلون، والطبيعي أن يكون كل النظام البائد معتقل منذ لحظة خلع البشير، المطلوب تقديم رموز النظام إلى محاكمات وعند المحاكم مسموح بالحضور والتصوير والنقل على الهواء حتى يتأكد كل العالم من سير العدالة في النظام الجديد.

لم يوضح المجلس العسكري لماذا لم يعتقل قادة جهاز الأمن والمخابرات، الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد، لماذا لا يزال صلاح قوش حراً وجلال الشيخ يتباهى وسط أهله وهو يقسم بالطلاق أنه من قاد التغيير.

ليس كافياً التأكد من وجود البشير أو غيره داخل السجن المركزي، المطلوب فقط هو تقديمهم إلى محاكمات.

ما ينبئ بميوعة متوقعة هو أن رأس النظام الذي أدمن القتل يجري التحقيق معه حول تهم غسل أموال تهم أقل ما يمكن أن توصف به “استهبال”.

البشير قاتل ويدير عصابة لنحو 30 عاماً، أقل جرائمها هي تقويض نظام دستوري وتدمير البلاد وليس انتهاء بالقتل العمد.

للأسف لم يتقدم المختصون حتى الآن بتسيير حملة بلاغات ضد رموز النظام البائد.