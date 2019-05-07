صادر الماشية في الربع الأول يفوق 2 مليون

بلغ صادر الثروة الحيوانية في الربع الأول من هذا العام ٢٠١٩ م أكثر من ٢ مليون رأس من الماشية و٥ آلآف طن من اللحوم.

أعلن ذلك الدكتور أحمد محمود شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، مؤكدا انسياب الصادر بصورة ممتازة خلال هذه الفترة.

وقال الوكيل حسب سونا "إننا في بداية موسم الهدي ونتوقع أن تبلغ صادر الماشية في نهاية الموسم أكثر من ٦ ملايين رأس من الماشية و٣٠ ألف طن من صادرات اللحوم المذبوحة" .