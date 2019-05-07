عاجل : المجلس العسكري يدعو كافة الاحزاب السياسية لاجتماع عاجل

اعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تقديمه الدعوة لكل ممثلي القوى السياسية لإجتماع يعقد غداً الاربعاء بقاعة الصداقة. وقال المجلس في تعميم صحفي على صفحته بالفيسبوك تلقت (سودان نيوز365) نسخه منه اليوم الثلاثاء، تقدم اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الإنتقالي الدعوة لجميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لإجتماع مهم يوم غد الأربعاء بقاعة الصداقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

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