توقف المساعدات الانسانية بمعسكر زمزم

توقفت المساعدات الانسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للنازحين بمعسكر زمزم جنوب مدينة الفاشر وارجع ادهم مسلم نائب المدير القطري بالبرنامج توقف المساعدات بسبب عدم قبول النازحين بالتسجيل الالكتروني .

وجاء كلام ادهم خلال مباحثات اجرها بمدينة الفاشر مع الوالي المكلف الطيب خوجلي تركزت حول توفير المساعدات الانسانية للنازحين بمعسكر زمزم وقال مسلم في تصريحات صحفية إن لقاءهم مع الوالي قد تطرق بالنقاش المستفيض الي ضرورة ان يعمل برنامج الغذاء العالمي مع اللجان المختصة للوصول الي حلول مرضية بشأن توزيع المساعدات الانسانية للنازحين في معسكر زمزم و التي توقفت خلال الفترات الماضية .

وأشار أدهم الي أن البرنامج يعمل مع تلك اللجان من اجل الوصول الي حلول مرضية للمواطنين وقابلة للتنفيذ من قبل البرنامج الذي قال انه يتلقى بدوره مساعدات محدودة من المانحين الدوليين