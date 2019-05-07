اليوناميد تنظم دورة تدريبية بغرب دارفور بالتعاون مع الشرطة السودانية

نظمت شرطة الـيوناميد بمكتب التنسيق الولائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغرب بدارفور بالتعاون مع الشرطة السودانية دورة لتدريب المدربين حول حماية المدنيين شارك فيها ضباط الشرطة وتستمر لمدة 10 أيام في الجنينة

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