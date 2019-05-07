فنانة شهيرة تعترف انها تزوجت 10 أو 11 مرة (فيديو)

كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق عن عدد زيجاتها، لأول مرة على الهواء، قائلة: "تزوجت أكثر من 10 مرات لكني لا أتذكر بالتحديد 10 أم 11 مرة".
وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان، "تزوجت 4 أو 5 مرات قبل مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، واستكملت بعد المسلسل وأعتقد حوالي 10 أو 11 مرة، لكني الآن مهتمة بـابنتي روتانا وأحفادي".
وتابعت الممثلة المصرية، "ربما أتزوّج مرة أخرى لو قابلت الإنسان الذي يحبني كغادة محمد عبدالرازق، وليس كفنانة مشهورة".
وأوضحت غادة عبد الرازق، أنها لم تتزوج في السر أبداً، وليس لديها مشكلة في الزواج من شخص أصغر منها في السن.
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