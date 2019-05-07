الفاشر تستقبل رمضان بغلاء في الاسعار

استقبل مواطنون في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور شهر رمضان الكريم هذا العام بارتفاع كبير في الأسعار وانعدام شبه كامل للكهرباء والمياه عن المدينة في الوقت الذي استنجد فيه والي الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي بحكومة جنوب دارفور التي منحته دعما عباره عن عدد 10 مولدات كهربائية لسد النقص في الكهربا

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