مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السوداني

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وفي إطار تضامُن مصر مع الشعب السوداني الشقيق..قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية للأشقاء بدولة السودان.

وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمه في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والخارجية لتجهيز وشحن المساعدات.

كما أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.

يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.