الكنيسة اللوثرية تشيد بقرار عطلة الأحد

وصف الأسقف الدكتور يوناثان حماد كوكو رئيس الكنيسة اللوثرية الوطنية قرار المجلس العسكري الانتقالي الخاص بعطلة الأحد المبارك بالنسبة للمدارس الكنسية بالشجاع. وأشار يوناثان في تصريح صحفي اليوم أنهم بذلوا جهودا كثيرة في فترات سابقة من خلال مناشدات متعددة من أجل تنفيذه، مضيفا أن القرار يمثل دعما حقيقيا وواقعيا للتسامح الديني والتعايش السلمي والذي يعد بكل تأكيد محل فخر واعزاز على مدى مر الأزمان بالسودان . واكد في الوقت ذاته دعمه اللامحدود للمجلس العسكري الانتقالي في اطار الجهود المبذولة من خلال المسؤولية الوطنية والمشاركة تجاه كافة القضايا المختلفة والتي تتصدر أولوياتها ضرورة تحقيق السلام الشامل كهدف استراتيجي بالبلاد. وكان المجلس العسكري قد أصدر قراراً يقضي باعتماد يوم الأحد عطلة إسبوعية للمدارس المسيحية بالبلاد ، بدلا عن يوم السبت.

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