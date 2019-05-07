انتصار غزة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انها ليست المرة الأولى التي ينكفئ فيها الاحتلال خائبا وينهزم أمام صمود الغزاويين ويضطر الى ايقاف هجماته المجنونة التي لم تنل من عزيمة اهل القطاع ، وهي ليست المرة الأولى التي يذيق فيها المقاومون عدوهم الويلات ويجبروه على الرضوخ والقبول بالتوقف عن إطلاق نيرانه تحت صليات صواريخهم التي اقلقت الصهاينة بل ارعبتهم وجعلتهم يصرخون عاليا بضرورة التوقف عن قصف قطاع غزة حتي يتوقف استهدافهم بالصواريخ ، وهذا الأمر يعني بوضوح أن المقاومة في غزة كرست المعادلة الجديدة الهامة وهي معادلة الردع وجعلت عدوها يحسب لها الف حساب ويقرر ايقاف عدوانه الغاشم عليها .

ومن حق الفلسطينيين بشكل عام والغزاويين خصوصا أن يحتفلوا بالنّصر ويكبروا في المساجد لان صمودهم ومقاومتهم البطوليّة أجبرت رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو المتغطرس على وقف إطلاق النّار، ولو كان الأمر على غير هذه الشاكلة لاستمرّ المجرم نتنياهو في قصفه القطاع من البحر والبر والجو.

عرف المقاومون أن عدوهم لايستوعب إلا لغة القوّة وأنهم عبرها سيردون العدوان عليهم بل سيستردون حقهم السليب حتما في يوم من الايام ويهزمون عدوهم المتجبر .

رغبة الشعب الفلسطيني في المواجهة والرد على العدوان والتفاف الجميع خلف المقاومة ساعد كثيرا في تحقيق النصر ،

ثم إن توحد القوى السياسية خلف غرفة عمليات موحدة مشتركة تقود المقاومة هذا الأمر جعل القرار واحدا وعجل بتحقيق النصر وانهي امال العدو في التعويل على الخلاف الفلسطيني الفلسطيني .