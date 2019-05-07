شهر العفو والرحمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حل علينا هذه الأيام ضيف عزيز ألا وهو شهر رمضان المعظم ، وهو يستحق الاحتفاء به وتكريمه والتسابق فيه لعمل الخيرات والتقرب الي الله تعالي بالطاعات والبعد عن ارتكاب المعاصي والمخالفات .

شهر اشتهر بين الناس أنه يحمل معه الخير ويأتي بالخير حتي لقد تعارف أهلنا على ترديد المقولة المشهورة أن شهر رمضان يأتي حاملا معه الخير ، ولن يندم فيه شخص سعي الى اكرام ضيوفه وفتح داره للصائمين ، بل إن رزقهم سيسبفهم الدار ولن بتسببوا في مضايقة لأهلها .

دأب السودانيون طوال اجيالهم المتعاقبة على الاهتمام بالافطار كمجموعات في الطرقات العامة مما يتيح للمنقطعين والعابرين وأبناء السبيل والمسافرين والغاشي والماشي أن يفطروا مع بعض ، ويشعر الكل انهم يفطرون مع أهلهم دون أي إحساس بالحرج ، وهي عادة توارثها الخلف عن السلف ولم يتخلوا عنها ولا اظنهم يتركونها يوما ، وهي من العادات الجميلة التي تميز بها الشعب السوداني وعرف بها واستحق عليها الثناء من شعوب العالم قاطبة .

ونحن في بداية الشهر الكريم نجدد الدعوة للكل أن يضعوا البلد في أولوية اهتماماتهم وأن يعملوا على الاهتمام بحل مشاكلها ودفع السياسيين الى التوصل لحل يجنب الجميع خطر الانزلاق الى الهاوية لاقدر الله .

وهي ايضا دعوة للتصافي والتسامح على المستوى الشخصي ولنستثمر ليالي هذا الشهر المبارك في احياء سنة التواصل مع الارحام والجيران وتفقدهم وايضا أن نناصح بعضنا بعضا ولنتخذ العفو والرحمة شعارا لنا في أيام وليالي الشهر الفضيل ، ولابد أن نهتم باصلاح أنفسنا حتي ينعكس ذلك خيرا وبركة على الكل ونسأله تعالي أن يوفقنا لصيام وقيام هذا الشهر الكريم ، وكل عام والجميع بالف خير .