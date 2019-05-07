“جنوب دارفور” تعتقل 21 من رموز المؤتمر الوطني

أعلن والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، أن سلطات ولايته اعتقلت حتى الآن 21 من رموز حزب المؤتمر الوطني، مؤكداً تواصل الاعتقالات لرموز الحزب بالولاية، مشيراً ألى أن المعتقلين بينهم نساء وآخرون أوقفوا قبل سفرهم بلحظات.

وجاءت تصريحات اللواء خالد، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، لدى لقائه وفداً من قوى إعلان الحرية والتغيير في الولاية، لافتاً إلى أن موضوع إقالة المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين مدير جديد من النظام السابق نفسه، غير صحيح ولم يحصل.

وقال إن الصحيح هو أنه لم يعين ولم يكلف أي مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنما الذي حدث هو تسيير دولاب العمل بالموظف الثاني بحسب درجته الوظيفية، دون أي اعتبار لحزبه، مؤكداً عدم علمه بانتماء الذي استلم المهام من المدير السابق للمؤتمر الوطني.

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وقال إنه سيجري تعيين مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون من بين أسماء بحوزته، وسيعلن عنه قريباً.

وطالب وفد قوى إعلان الحرية، اللواء خالد، بإعادة رمزية الاعتصام للمتظاهرين، بمقترحين إما مسرح الشهيد السحيني أو الشرطة الشعبية (نادي جنوب دارفور الثقافي سابقاً)، ليكون مقراً للاعتصام، كما كان من قبل أمام القيادة العامة للفرقة (16) مشاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)