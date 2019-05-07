مصر تقدم 25 طناً من الأدوية للسودان

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أعلنت مصر، يوم الثلاثاء، تقديم دعم وصفته بـ”العاجل” للسودان، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام. وذكرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طناً من الأدوية.

وأضافت الوزارة بحسب شبكة الشروق – أن الدعم يأتي “في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبيّ وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقاً من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)