90 شهيداً خلال ثورة ديسمبر

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية، يوم الإثنين، عن إحصائية جديدة لشهداء ثورة ديسمبر، وأكدت سقوط 90 شهيداً، وفقاً لما توفر لديها من معلومات موثوقة. وأضافت اللجنة، أن العدد الموثق لشهداء ثورة ١٩ ديسمبر، بحسب مصادرها المؤكدة، بلغ 90 شهيداً وشهيدة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها لم تتمكن من إحصاء وحصر كل الشهداء نتيجة للتعتيم والتضييق الذي ما زالت تمارسه القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، بجانب صعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها.

وتابع البيان: "عميق أسفنا لكل شهيد سقط اسمه سهواً دون قصد منّا، أو لم نتمكن من التعرف عليه في كل مكان من سوداننا الحبيب".

وناشدت اللجنة كل من يمتلك معلومة مؤكدة أن يوافيها بها على بريد صفحتها بموقع فيسبوك، وصولاً للحصر الكلي لأعداد الشهداء.