جوارديولا وفاردي يتوجان بجوائز الأفضل في البريميرليج

فاز الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بجائزة مدرب الشهر عن شهر أبريل الماضي في البريميرليج.
بينما حصل جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل الماضي بعدما تألق رفقة الثعالب.
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