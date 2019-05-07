جماهير ليفربول تؤرق ليونيل ميسي

توجه عدد من جماهير ليفربول الإنجليزي إلى فندق إقامة برشلونة الإسباني وأطلقوا الألعاب النارية لإزعاج ليونيل ميسي ورفاقه مباراة اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جماهير ليفربول تجمعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وقاموا بإشعال الألعاب النارية وإحداث ضجة لإزعاج الضيوف قبل قمة دوري أبطال أوروبا. Advertisements وكان ليفربول قد خسر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل استضافة برشلونة اليوم بملعب آنفيلد.

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