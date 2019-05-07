100 مليون يورو تعرقل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

بات باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، على مشارف الرحيل عن السيدة العجوز، بعد ارتباط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، ووصول مفاوضات الأخير لمراحل متقدمة.

وتعد تلك الخطوة، أول العراقيل التي ستوضع ليوفنتوس، في طريق حسم صفقة محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب المصري، الذي دخل في دائرة اهتمام الفريق الإيطالي خلال الفترة الماضية، لضمه في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مانشستر يونايتد متمسك بخدمات ديبالا، ومستعد لتقديم صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، مع رغبة اللاعب في الابتعاد بعد قدوم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، وخروجه من الحسابات بشكل كبير.

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جدير بالذكر أن الأرجنتيني كان أحد أطراف صفقة يوفنتوس لضم محمد صلاح، حيث اعتزم النادي على الاستغناء عنه في صفقة تبادلية مع الفرعون المصري، كانت ستتضمن مبلغ مالي 40 مليون يورو.