الهام تلتقي مبعوثة الحكومة الصينية

إلتقت السيدة السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد وكيل وزارة الخارجية بالانابة بمكتبها يوم الاثنين مبعوثة الحكومة الصينية السيدة شو جينغ هو وقدمت لها شرحاً حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والمشاورات التي يقوم بها المجلس العسكري الانتقالي مع كافة القوى السياسية للوصول لتوافق سياسي يؤسس للتحول الديمقراطي ويضمن الأمن والإستقرار للسودان وللاقليم ككل.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، اكدت السيدة الوكيل بالانابة الحرص على تعزيز التعاون مع الصين في كافة المجالات والنهوض به لآفاق أرحب وتشجيع الشركات الصينية لمزيد من الاستثمارات في السودان .
وجددت الإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين البلدين، مع دعوتها للصين للدخول في شراكات أخرى حيوية تشمل مجالات الزراعة والتعدين والسياحة والتعليم العالي ونقل التكنولوجيا.
من جانبها إمتدحت المبعوثة الصينية العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدة إلتزام الصين بالإستمرار في دعم السودان في كافة المجالات والمحافل الدولية، واصفة السودان بالصديق والشريك الإستراتيجي.
وجددت دعم بلادها لخطوات الحوار والتسوية السلمية التي يقوم بها المجلس العسكري الإنتقالي.
من ناحية أخرى قدمت المبعوثة الصينية الدعوة للحكومة السودانية للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي والذي سيعقد في يونيو المقبل بالصين.
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