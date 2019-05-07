ماكرون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في إدلب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة إدلب السورية، حيث تسببت ضربات النظام وحلفائه في مقتل العديد من المدنيين خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الضربات التي استهدفت المستشفيات.
وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ماكرون: "الوضع الإنساني في سوريا حرج وليس هناك خيار عسكري مقبول. نطالب بوقف العنف وندعم الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ضروري".
يُذكر أن 53 مقاتلًا على الأقل قُتلوا منذ يوم الاثنين في المواجهات بين القوات الموالية للنظام والجهاديين بقيادة حياة تحرير الشام، وهي منظمة شكلها الفرع السابق لتنظيم القاعدة الذي يسيطر على إدلب، المعقل الجهادي الأخير في سوريا.
ومع تجدد الأعمال العدائية، نزح أكثر من 150 ألف شخص منذ فبراير في المنطقة، بحسب الأمم المتحدة. وحث أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للمنظمة، الأطراف المتحاربة على حماية المدنيين، مطالبًا بوقف التصعيد بشكل عاجل.
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