يوفنتوس يضحي بـ 4 لاعبين

يخطط فريق نادي يوفنتوس الإيطالي، للإطاحة بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بقرار من ماسيمليانو أليجري، مدرب السيدة العجوز.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن أليجري لا يريد كل من ميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا وباولو ديبالا وجواو كانسيلو ضمن تشكيلة فريق السيدة العجوز في الموسم المقبل.

ويجتمع أليجري مع أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس هذا الأسبوع من أجل حسم ملف الفريق للموسم المقبل.