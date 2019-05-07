مجمع الفقه: 60 جنيها لزكاة الفطر و 35 الفدية

أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن زكاة الفطر لهذا العالم (60) جنيها، والفدية (35) جنيها لليوم الواحد للمفطرين بعذر. وقال بيان أصدره المجمع اليوم، تلقت (سودان نيوز 365) نسخة منه إن زكاة الفطر للذين هم خارج السودان عليهم إخراجها وفقاً للقيمة المحددة في البلد الذي يقيمون فيه، كما يجوز تحويل قيمتها للمقيم من خارج البلاد.

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