نصيحة لقوى الحرية والعسكريين.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنطلق نصيحتي من أنني على قناعة راسخة بأن النظام الرئاسي فشل في السودان خاصة مع تجربتي مايو والإنقاذ حيث تحولت رئاسة الجمهورية إلى حكم الفرد والديكتاتورية والبطانة الفاسدة التي تحيط بالرئيس تمنعه من الاستئناس بالرأي الآخر فكانت النتيجة أن الرئيس أصبح يسير نحو الهاوية مغمض العينين لا يرى الحقائق ولا يسمع إلا الهتافات التي تزين له كل شيء وتعد له الحشود الهائلة مدفوعة الثمن!!

قد يحتج الذين يؤيدون النظام الرئاسي أنه يحقق الاستقرار والسلام والكفاءة ويحافظ على وحدة البلاد وهيبة الدولة بل احتج البعض بأنه يمثل النظام الإسلامي!!؟؟ وأقول لهؤلاء وأولئك إن النظام الرئاسي في السودان لم يحقق الاستقرار ولا السلام ولا وحدة البلاد ولا الكفاءة والأمانة ونظرة واحدة لما حدث في نظامي مايو والإنقاذ يكشف ذلك.. أما أنه إسلامي فهو خطأ، فالإسلام لم يحدد (نظاماً) واحداً للحكم بل حدد المبادئ والمقومات والمعايير الأساسية لإدارة المجتمعات وتحقيق الحكم الراشد وهي الحرية والعدالة والمساواة والشورى (أي الديمقراطية) وحقوق الإنسان وواجباته وعلى الأمانة والمساءلة والشفافية عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاربة الاستبداد والظلم والفساد.

إذا كان البعض يرى أن النظام البرلماني قد فشل في السودان – ولا أرى أن ذلك صحيحاً حيث لم يحظَ بفترة كافية- فيمكن تطبيق النظام المختلط وهو ما أطلقت عليه النظام (البرلماسي) أي نظام يقوم أساساً على سلطتين هما مجلس الوزراء والبرلمان أما السلطة السيادية ورئاسة ورمزية الدولة فتكون عبر مجلس رئاسي له سلطاته الرمزية المعروفة ذكرها الأستاذ عمر شمينا المحامي والقانوني الضليع أمس وهي تعيين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية واعتماد السفراء وإعلان الطوارئ والحرب بتوصية من مجلس الوزراء وموافقة البرلمان. وابتدار التعديلات الدستورية بتوصية من مجلس الوزراء ودعوة البرلمان للانعقاد أو تأجيل دعوته بتوصية من مجلس الوزراء. والأوفق أن يتكون مجلس السيادة كما ذكر السفير الرشيد أبو شامة أمس خليطا متساوياً من المدنيين والعسكريين وشخصياً أرى تمثيل الأقاليم السبع بدلا عن الأحزاب أو تكوين غرفة أخرى للجهاز التشريعي خفضاً للنفقات المالية.. وكما ذكر أبوشامة ضرورة أن يكون رأس المجلس عسكرياً في هذه المرحلة الحرجة مع عدم إعطائه صوتاً ترجيحياً حتى نضمن التوافق في القضايا دون الغالبية إلا إذا اتفق غير ذلك حسب مقتضى الأمر.

نصيحتي أيضا لقوى الحرية والتغيير والمهنيين والعسكريين أن يحرصوا على إنجاح هذا النظام البرلماسي حتى يأتي الانتقال سلمياً وسلساً وتوافقياً بل نستفيد منه في الدستور الدائم والثابت ولنظام حكم راشد وديمقراطية مستدامة فلا نعود إلى النظام الرئاسي الذي فشل.

وحتى ينجح الانتقال السلمي السلس أنصح الطرفين المدني والعسكري اللذين يسعيان إلى التوافق أن يعملا على دعوة ممثلين للقوى السياسة الأخرى المؤثرة بتمثيل مناسب للاستفادة من رؤاها وعدم إقصائها حتى يتحقق الإجماع الوطني فالأولوية لنجاح التفاوض والفترة الانتقالية ولنقدم للعالم والربيع للعربي أنموذجاً سودانياً رائعاً كما ثورتنا بل ديمقراطية تحتذى.