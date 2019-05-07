الاعتصام مستمر في رمضان.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أولاً نهنيء الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم الذي أطل عليه وهو يواجه حرارة المناخ الطبيعي والسياسي و الاقتصادي والاجتماعي، وقد وقف بصبر وجلد شهور طويلة قاربت النصف عام دفع فيها الكثير من أجل ضمان الحصول على حكومة مدنية تختلف عن حكومة الإنقاذ الظالمة، ومن أجل نظام جديد يمحو الدمار الشامل الذي خلفه نظام المخلوع البشير، ومن أجل وطن يسع الجميع بعدما ضاق به رغم مساحته الشاسعة، ومن أجل ممارسة سياسية نزيهة بعد أن أرهقته المحاصصات والارتزاق.

رمضان يطل علينا هذا العام والشعب السوداني مصر على الصوم أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بعد أن كلف جيشه بنقل السلطة وما زال ينتظر، فحتى الآن لم ينجح المجلس العسكري المكلف في تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة التي يريدها لينفض سامره ويبدأ فصلاً جديداً من فصول التغيير، إذ يبدو أن الجميع بدأ يتآمر على ثورته.

حقيقية يجب أن يتذكر المجلس العسكري إن هذا الشعب يستحق الحكومة التي يريدها بمواصفاته، وهذا لا ينقص من قدره كجيش فهو سيبقى ذات الجيش الذي طلب منه أن يحميه ويحمي البلد واستأمنه على نقل السلطة، ولم يتخذ منه موقفاً أو يعاديه رغم أنه هو نفسه الجيش الذي حكمه بقبضة من حديد 30 سنة حتى توقف حال البلد و انهارت مؤسساتها وتفككت، فالرئيس المخلوع هو قائد الجيش وما فتح من جراح يجب أن يحاول الجيش نفسه تضميدها من أجل إعادة الصورة الحقيقية لنفسه فهو الآن يحتاج إلى الحكمة وليس الشطارة.

الجماهير مصرة على صوم رمضان أمام القيادة وعدم الرحيل حتى تتحقق كل المطالب التي تضمن لهم حكماً مدنياً، ويبدو أن المجلس العسكري لم يهتم برغبة المواطنين وانساق وراء رغبته الكامنة وأصبح يتفاوض مع قوى الحرية والتغيير بإعتبارها معارضة وهو يقوم بدور الحكومة، وقوى الحرية والتغيير نفسها نسيت إنها تتفاوض باسم الجماهير الثائرة وأصبحت تناقش ما تهفو إليه نفسها والزمن يمضي وللصبر حدود.

السادة في المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير انتبهوا لهذه الجماهير التي تصليها النيران في انتظار ميلاد الأمل، فهم لم يكلفوكم لتتفاوضوا على تقاسم غنيمة وإنما من أجل مخرج يقود البلد إلى رحاب الديمقراطية والتحرر من التبعية والارتزاق ونرجو ألا يطول انتظارها.