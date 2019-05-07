اشتباكات بين اعضاء مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إشترطت زوجة شقيق البشير ايمان فتح الرحمن رئيسة مفوضية حقوق الانسان على موظفين اداء القسم قبل بداية الاجتماع حتى لا تتسرب المعلومات إلى الصحف ، فيما اشتباكات بين قيادات بالمفوضية لاصرار أحد القيادات بقفل أرصدة دعم الاتحاد الاوروبي ، ما جعل الخلاف يشتد ووصل التهديد لمحاولة ضرب الأمين العام بـ(طوبة). المادة السابقة لكى تكتمل الصورة !!.. بقلم زهير السرا المقالة القادمة الكهرباء قاطعة..

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