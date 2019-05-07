انتفاضةالصحفيين.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ شهدت باحة صحيفة المشاهد امس الاول حدثاً ترقبته قبيلة الصحفيين منذ ثلاثه عقود فجاء كافضل ما يكون .

@ نهار السبت الاغر احتشد المئات من شباب الصحفيين تحت لافتة (شبكة الصحفيين) فحلوا السكرتاريه و انتخبوا قياده جديده لتسير دفة العمل في المرحله القادمه .

@ مساءاً جاء شيوخ المهنه من قيادات و اعضاء النقابه الشرعيه (1989) فانتخبت هي الاخري قيادتها التمهيديه .

@ توافق شيوخ المهنه (النقابه الشرعيه) مع شبابها (الشبكه) على شراكه وطنيه ذكيه وصولاً لتحقيق الاهداف المشتركه واهمها قيام الانتخابات .

@ الان فقط نقول ( اضحى لاهل المهنه كيان يمثلهم ويعبر عن اشواقهم ) .

⬇ التحالف الجديد بين الشرعيه والشبكه بات الممثل الاقوي والاكبر للقاعده الصحفيه وهو منسق ومتواصل مع صحافة المهجر التي ظلت تحمل لواء النضال لثلاثه عقود وكان لها الدور الكبير في محاصرة وخنق النظام البائد عبر المنظمات الحقوقيه العالميه .

@ للنقابه الشرعيه عضويه مقدره ومؤثره بامريكا ، بريطانيا ، فرنسا ، استراليا ، مصر ودول الخليج .

⬇ تحالف الصحفيين يؤكد احترامه لكل الاجسام النقابيه الصحفيه ولكل العاملين بالمهنه لكنه يرفض اية وصاية من اي جهه لانفاذ اجنده حزبيه عبر النقابه .

@ ليس من حق (تجمع المهنيين) او اي كيان آخر فرض رؤيته الحزبيه علي قبيلة الصحفيين .

@ سيخسر التجمع كثيراً ان حاول الدخول في صراع مع قبيلة الصحفيين .

@ نقابة الصحفيين كانت وستظل لخدمة اعضاء المهنه وليس لانفاذ اجندة اي حزب .

⬇ المجلس العسكري اثبت بالصوره والفيديو ان اغلاق شريط السكه تسبب في اختناقات بعديد المواد الاستراتيجيه .

@ تجمع المهنيين رد بان ترحيل القاطرات لا يزيد عن 5% .

@ رد المهنيين غير مقنع ذلك ان مئات عربات القاطرات المحمله بالدقيق وغيره و المحجوزه بامر المهنيين ماثلة للعيان .

@ حتى لو افترضنا جدلاً ان ترحيل السكه حديد 5% فلماذا يعطلون هذه النسبه !!

@ لماذا يحرمون المواطن من دقيق او وقود او اسمنت او خلافه !!

@ لماذا يعطلون عمل هيئة السكه حديد وقد رفدت عطبره الاعتصام باقوي دعم جماهيري تحدث عنه كل العالم .

@ ما هكذا رد الجميل يا تجمع المهنيين .

@ التجمع خسر الكثير بسبب قفل مسار القطار والمجلس العسكري حقق اول هدف في شباك التجمع .

@ التجمع يعطي العسكر مبرر استخدام القوه .

⬇ ترحيل المتهمين بقتل المعلم محمد خير خطوه في طريق العداله .

@ مقتل محمد خير واحده من اهم اسباب تصعيد الثوره .

@ الكل يترقب عقوبه توازي بشاعة الجريمة التي هزت الضمير العالمي .

@ من كان يظن ان القتل بالخازوق انتقل من القرون الوسطي الي دولة شريعة البشير !!

⬇ وجه سوداني جديد شاهدته في فضائيه الحدث فسررت به .

@ وجه تلفزيوني صبوح ، حضور طاغ ، اسئله مباشره ومنتجه .

@ برافو الحدث ، برافو الاعلاميه الشامله (لينا يعقوب) وامسكوا الخشب .



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