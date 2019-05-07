معارك النوير تنتقل الى امدرمان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت (الإنتباهة) أن الاشتباكات بين عشيرتي (البُل) و(ليك) اللتين تنحدران من قبيلة النوير بدولة جنوب السودان انتقلت من ضاحية الكلاكلة الى (الجريف) و (امدرمان) في امتداد للاشتباكات التى اندلعت بين شباب العشيرتين قبل ايام وأدت الاشتباكات الجديدة ايضا لتدخل قوات الدعم السريع لحفظ الامن والسلامة العامة، وكانت اشتباكات ضاحية الكلاكلة بين العشيرتين ادت لمقتل شخصين واصابة خمسة اشخاص آخرين بجروح مختلفة نقل بعضهم الى المستشفيات العامة، بينما خرج بعضهم الى منازلهم بعد تلقى الاسعافات الاولية ولم يعرف بعد سبب المشادة بين عشيرتي (البُل) و(ليك) رغم ان الاثنتين تنتميان الى قبيلة النوير بجانب انهما من منطقة واحدة وهي (ميوم) بولاية الوحدة في جنوب السودان.