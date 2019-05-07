السنة دي رمضان ورمي الكيزان.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*ياحليل رمضان
*مافضل فوقو شئ
*الاتنين الجاي ده ماتعدو
*والاتنين البعدو خليهو
*والاتنين البعد البعدو ماتشتغل بيهو
*الاتنين البعدو وقفة العيد
*تاني فضل فوقو شنو؟
*ياحليلو
*ورمضان عند شعب السودان احلي ومحبوب جدا
*لانو الشهر الوحيد البياكل فيهو الشعب السوداني
*تلتين سنة اتعودنا نصوم حداشر شهر وناكل في رمضان بس
*والله يجازي الكان السبب
*رمضان عند اهل السودان احلي
*والسنة دي احلي وانضر
*شراب بي ادب وذوق واوتوكيت مافوقو خمج كيزان
*ولاموائد بهلوان يطلع منها المنظم كسبان
*وحباب رمضان
*ايها الناس
*مظاهر ثورة الضد بدت تظهر
*خلافات واختلافات علي مستوي المداولات
*غلاء فاحش
*وتكدس الناس في الطرقات
*وشح مواد بترولية
*الدور الجاي مشهد الجمل يبرطع داخل ارض الاعتصام
*والمشهد البعدو طوالي جرح كم كنداكة وطعن كم ثوري واصوات رصاص وبمبان
*اصلو ثورات الضد بتتشابه في كل العالم
*وحميدتي يحدثنا عن تحملهم من مواردهم كلفة البنزين والجاز
*وتتكدس الصفوف امام الطلمبات التي تدلي خراطيمها كالفيلة الجائعة
*وكأنها تقول حال الخرطوم زي خرطومي ده
*وده كلو مابهمنا شديد
*كل البهمنا الدنيا رمضان وحر شديد
*ولو اشتغلنا بفضل الظهر وضد ثورة الضد
*يمكننا ان نصبها لاطول مدة ممكنة
*لو بتاع اي عربية في طريقو شال اربعه انفار
*ان شاء الله لمسافة اربعه كيلو بكون حل مشكلة
*مية عربية في اربعة انفار باربعمية شخص
*في شارع فيهو اكتر من اربعمية شخص واقفين؟
*يبقي ارضينا الله ورسوله
*وطبقنا اخلاق الثورة في الاحساس بالناس
*وحلينا ازمة المواصلات
*وفشلنا ثورة الضد
*ايها الناس
*لاننكر دور القوات المسلحة الايجابي وبصمتها الناصعة علي دفاتر الوطن
*فهي كذلك منذ سودنة الجيش السوداني وتسميته بالجيش
*وستظل كذلك طالما تضم في حناياها اخوان حامد الجامد والملازم صديق واخوانهم
*بس كمان جيشنا مفروض يبقي مرن شوية في المناقشة يابرهان
*وان يضع صالح الوطن مقدما علي كل الاجندة بارا بقسم التخرج من الكلية
*وبارا بوطنه
*وبارا باهله المواطنين
*الاولو شرط آخرو نور
*لذا يجب ترجمة شروط الطرف التاني في التفاوض بقفل جميع دروب سرقة الاستقرار المنشود وسحب البساط من تحت اقدام الملك الشعب مستقبلا كما حدث من قبل تلاته مرات
*عشان كده طاوعونا مرة
*فعظمة النشيد الذي يقول
*الثورة انطلقت شعارات ترددها الالوف
*يجب ان لاتتغير لحسرة نسمع معها صدي نشيد جديد يقول
*الثورة انسرقت شعاراتها اكلها الغول
*والثورة يابرهان هي الحرية
*ولن نقبل بالتكبيل من جديد
*الآن عصافير الوطن تفرد جناحاتها في فضاءات الوطن الواسعة
*وتقدل علي ارض البلد الشاسعه
*تشرب بمزاجها من نيلها
*تأكل كما شاءت من تمر نخيلها
*حرية تعيشها الآن عصافير الوطن الحره
*وما حاترجع لقفص الاسر ابدا
*فعصافير الوطن ليست كالعصفور الاحوص الذي وضعه صاحبه الاحوص خارج القفص
*طار براهو دخل القفص
*الثورة ما حوصاء يابرهان
*تاني العصفور مابدخل القفص
*لذا وافقوا علي ضمانات حرية عصفور الوطن الحر
*فما ترونه في اعين الثورة ليس بالحوص ولكنه الحور الذي يجعلها اكثر جازبيه واثارة
*عاين لي ثورتنا شديد يابرهان
*اكيد حاتلفت نظرك وتأخد عقلك وقلبك
*فانت في الآخر المواطن عبدالفتاح برهان من السودان
*ايها الناس
*تاني ياحليل رمضان
*مافضل فوقو شئ
*ورمضان احلي مع الناس الصابنها
*مع الناس الحارسنها
*مع الناس الراسمنها
*واحلي في كل السودان
*طالما الشراب بالكبابي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*رمضان زاتو صابيها
*شهر كامل معانا في القياده
*شهر كامل يشاركنا العبادة
*شهر كامل يشاركنا الريادة
*شهر كامل يشاركنا السجادة
*والضحية قالوا قدم طلب من اسي داير يضبح في القيادة
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال قلتوا لي دايرين طيارتكم بعد قامت طيارتكم ؟؟؟
والي لقاء
سلك
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