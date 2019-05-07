السنة دي رمضان ورمي الكيزان.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ياحليل رمضان

*مافضل فوقو شئ

*الاتنين الجاي ده ماتعدو

*والاتنين البعدو خليهو

*والاتنين البعد البعدو ماتشتغل بيهو

*الاتنين البعدو وقفة العيد

*تاني فضل فوقو شنو؟

*ياحليلو

*ورمضان عند شعب السودان احلي ومحبوب جدا

*لانو الشهر الوحيد البياكل فيهو الشعب السوداني

*تلتين سنة اتعودنا نصوم حداشر شهر وناكل في رمضان بس

*والله يجازي الكان السبب

*رمضان عند اهل السودان احلي

*والسنة دي احلي وانضر

*شراب بي ادب وذوق واوتوكيت مافوقو خمج كيزان

*ولاموائد بهلوان يطلع منها المنظم كسبان

*وحباب رمضان

*ايها الناس

*مظاهر ثورة الضد بدت تظهر

*خلافات واختلافات علي مستوي المداولات

*غلاء فاحش

*وتكدس الناس في الطرقات

*وشح مواد بترولية

*الدور الجاي مشهد الجمل يبرطع داخل ارض الاعتصام

*والمشهد البعدو طوالي جرح كم كنداكة وطعن كم ثوري واصوات رصاص وبمبان

*اصلو ثورات الضد بتتشابه في كل العالم

*وحميدتي يحدثنا عن تحملهم من مواردهم كلفة البنزين والجاز

*وتتكدس الصفوف امام الطلمبات التي تدلي خراطيمها كالفيلة الجائعة

*وكأنها تقول حال الخرطوم زي خرطومي ده

*وده كلو مابهمنا شديد

*كل البهمنا الدنيا رمضان وحر شديد

*ولو اشتغلنا بفضل الظهر وضد ثورة الضد

*يمكننا ان نصبها لاطول مدة ممكنة

*لو بتاع اي عربية في طريقو شال اربعه انفار

*ان شاء الله لمسافة اربعه كيلو بكون حل مشكلة

*مية عربية في اربعة انفار باربعمية شخص

*في شارع فيهو اكتر من اربعمية شخص واقفين؟

*يبقي ارضينا الله ورسوله

*وطبقنا اخلاق الثورة في الاحساس بالناس

*وحلينا ازمة المواصلات

*وفشلنا ثورة الضد

*ايها الناس

*لاننكر دور القوات المسلحة الايجابي وبصمتها الناصعة علي دفاتر الوطن

*فهي كذلك منذ سودنة الجيش السوداني وتسميته بالجيش

*وستظل كذلك طالما تضم في حناياها اخوان حامد الجامد والملازم صديق واخوانهم

*بس كمان جيشنا مفروض يبقي مرن شوية في المناقشة يابرهان

*وان يضع صالح الوطن مقدما علي كل الاجندة بارا بقسم التخرج من الكلية

*وبارا بوطنه

*وبارا باهله المواطنين

*الاولو شرط آخرو نور

*لذا يجب ترجمة شروط الطرف التاني في التفاوض بقفل جميع دروب سرقة الاستقرار المنشود وسحب البساط من تحت اقدام الملك الشعب مستقبلا كما حدث من قبل تلاته مرات

*عشان كده طاوعونا مرة

*فعظمة النشيد الذي يقول

*الثورة انطلقت شعارات ترددها الالوف

*يجب ان لاتتغير لحسرة نسمع معها صدي نشيد جديد يقول

*الثورة انسرقت شعاراتها اكلها الغول

*والثورة يابرهان هي الحرية

*ولن نقبل بالتكبيل من جديد

*الآن عصافير الوطن تفرد جناحاتها في فضاءات الوطن الواسعة

*وتقدل علي ارض البلد الشاسعه

*تشرب بمزاجها من نيلها

*تأكل كما شاءت من تمر نخيلها

*حرية تعيشها الآن عصافير الوطن الحره

*وما حاترجع لقفص الاسر ابدا

*فعصافير الوطن ليست كالعصفور الاحوص الذي وضعه صاحبه الاحوص خارج القفص

*طار براهو دخل القفص

*الثورة ما حوصاء يابرهان

*تاني العصفور مابدخل القفص

*لذا وافقوا علي ضمانات حرية عصفور الوطن الحر

*فما ترونه في اعين الثورة ليس بالحوص ولكنه الحور الذي يجعلها اكثر جازبيه واثارة

*عاين لي ثورتنا شديد يابرهان

*اكيد حاتلفت نظرك وتأخد عقلك وقلبك

*فانت في الآخر المواطن عبدالفتاح برهان من السودان

*ايها الناس

*تاني ياحليل رمضان

*مافضل فوقو شئ

*ورمضان احلي مع الناس الصابنها

*مع الناس الحارسنها

*مع الناس الراسمنها

*واحلي في كل السودان

*طالما الشراب بالكبابي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*رمضان زاتو صابيها

*شهر كامل معانا في القياده

*شهر كامل يشاركنا العبادة

*شهر كامل يشاركنا الريادة

*شهر كامل يشاركنا السجادة

*والضحية قالوا قدم طلب من اسي داير يضبح في القيادة

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال قلتوا لي دايرين طيارتكم بعد قامت طيارتكم ؟؟؟

والي لقاء

سلك