انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء، قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا". وقال ماس في تصريحات، "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أمرت أمس الإثنين، بإعادة إجراء الانتخابات بعد شكاوى من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم عن حصول "مخالفات" وتنديد ب"جريمة منظمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول "غير مفهوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.