شركة لإنتاج الدواجن أسعار الفراخ والبيض بالسوق (وهمية)

وصف موظف بشركة كورال لإنتاج الدواجن د. شمعون عبد السلام محمد أسعار منتجات الدواجن بالأسواق بالوهمية وغير الصحيحة، وأشار إلى توفر في مخلات الإنتاج خاصة الذرة، ودعا عبد السلام في حديثه حسب صحيفة آخر لحظة، جميع شركات إنتاج الدواجن بخفض أسعاره خلال فترة رمضان، خاصة بعد اقتلاع النظام البائد، بجانب خروج عدد من الشركات الحكومية من سوق العمل التي قال إنها كانت مسيطرة على القطاع بيد من حديد.

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وتوقع د. شمعون أن تشهد أسعار الفراخ والبيض خلال شهر رمضان مزيد من الانخفاض، لا سيما بعد هبوط سعر الدولار، بجانب الشروع في تخفيض سعر الدولار الجمركي مما يسهم بصورة كبيرة في قلة تكلفة الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)