في اجتماعهم مع (حميدتي).. انسحاب عدد من إدارات أهلية

التاريخ: 07-مايو-2019
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شهد الاجتماع الذي جمع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع زعماء الإدارات الأهلية، شهد انسحاب عدد من القيادات الأهلية. أبرز الذين انسحبوا الدمنقاوي/ فضل سيسي رئيس الإدارة الأهلية بوسط دارفور، ملك عموم البرتي/ ياسر حسين أحمداي والشرتاي/ صديق محمد بشار شرتاي وادي صالح بوسط دارفور.
المنسحبون حسب صحيفة آخر لحظة، احتجوا على عدم التنسيق والخلط بين الإدارة الأهلية والنظام الأهلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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