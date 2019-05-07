في اجتماعهم مع (حميدتي).. انسحاب عدد من إدارات أهلية

شهد الاجتماع الذي جمع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع زعماء الإدارات الأهلية، شهد انسحاب عدد من القيادات الأهلية. أبرز الذين انسحبوا الدمنقاوي/ فضل سيسي رئيس الإدارة الأهلية بوسط دارفور، ملك عموم البرتي/ ياسر حسين أحمداي والشرتاي/ صديق محمد بشار شرتاي وادي صالح بوسط دارفور.

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المنسحبون حسب صحيفة آخر لحظة، احتجوا على عدم التنسيق والخلط بين الإدارة الأهلية والنظام الأهلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)