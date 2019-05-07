اعتقال (21) شخصاً من رموز المؤتمر الوطني بجنوب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، عن اعتقال (٢١) شخصاً من رموز المؤتمر الوطني بالولاية حتى الآن، وأكد استمرار التعاون بين حكومته وقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية.

وشدد اللواء هاشم خالد لدى لقائه وفداً من قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية طبقا لـ “سونا” اليوم “الإثنين”، على ضرورة تعاون الجميع، وأوضح أن إقالة المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية وتعيين مدير جديد من نفس النظام البائد غير صحيح، وقال إنه لم يعين ولم يكلف أي مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون وأكد أن ماحدث هو تسيير دولاب العمل بالموظف الثاني بحسب درجته الوظيفية دون أي اعتبار لحزبه.