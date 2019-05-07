الاتحاد الأفريقي: رغم خصوصية الحالة السودانية لكننا سنطبق النصوص

أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان، أن مجلس السلم والأمن في هذه المنظمة سينظر خلال أسبوعين في تقرير مرحلي حول العملية الانتقالية، وأعرب مبعوث المنظمة عن تفاؤل ضئيل عن فرص التوصل لاتفاق بين العسكريين والمدنيين حول المرحلة الانتقالية.

قال المبعوث الموريتاني، محمد الحسن ولد لبات حسب صحيفة آخر لحظة، إن حالة السودان ورغم خصوصيتها، ستقاس بناءً على مبادئ ونصوص الاتحاد الأفريقي، وأكد المبعوث أن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة ثلاثة أسابيع لرئاسة مفوضية المنظمة لتقدم تقريراً تقيم فيه الوضع في السودان.

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وأوضح أنه بقى أسبوعان لكي يتم تقديم التقرير ودراسته واتخاذ التدابير المناسبة، وقال لدى أسبابي لأكون متفائلاً، مضيفاً أن التفاؤل لا ينفي وجود عقبات وصعوبات، وإن المحاثات حول تشكيل مجلس مشترك يدير المرحلة الانتقالية أمام مأزق، مع اختلاف القادة العسكريين وقادة الاحتجاجات على تشكيلة المجلس الانتقالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)