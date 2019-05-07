بكاء في التلفزيون بسبب (السرقوا عرقنا)

يبث التلفزيون القومي مساء اليوم فترة مفتوحة جديدة بعنوان شارع الحروف تستضيف نخبة من شعراء السودان من جيل الرواد وجيل الشباب، يقدمون مجموعة من الأشعار المسموعة والجديدة تحكي عن حب الوطن والانتماء لأرض النيلين وبلاد الحضارات.

Advertisements

يذكر أن حلقة الأمس حسب صحيفة آخر لحظة، شهدت موجة من البكاء بعد أن قدم الشاعر محمود الجيلي قصيدة (مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا)، حيث لم يتمالك مقدم الفترة المذيع طارق كبلو نفسه من البكاء ولم يستطع الشاعر أن يكمل النص وهو يغالب الدموع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)