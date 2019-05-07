التفاصيل الكاملة لضبط (11) خلية من (كتائب الظل)

سددت السلطات الأمنية ضربة مباشرة لما يعرف بكتائب الظل التابعة للنظام الملاد بالقبض على خلية بالخرطوم

ونقلت مصادر أن قوات الدعم السريع وشرطة الخرطوم تمكنت من القبض على المتهمين الـ10، وكشفت ذات المصادر بأن الخلية هي احدى خلايا كتائب الظل التابعة للنظام البائد، وهي الخلية الحادية عشر والتي تنتشر بالخرطوم وتقيم بمنازل مخصصة لهم حسبما نقلت مصادر، وكشفت المعلومات الواردة أن معلومات توافرت لدى قوات الدعم السريع تفيد بأن خلية تستغل منزلاً بالطائف مربع 22 خلف صالة الاحلام وان الخلية تستعد لانفاذ مخطط تخريبي وفور المعلومات تم تشكيل قوة من الدعم السريع قامت بمداهمة المنزل .

والذي عثر بداخله على (26) بندقية كلاشنكوف و(3) رشاشات واكثر من (10) آلاف طلقة كلاشنكوف وكميات من ذخائر الرشاشات وذخيرة دوشكا بجانب بنادق قناصة وطبنجات وتم ضبط أحزمة ناسفة وكانت جاهزة وموصلة ومعدة للتفجير حسبما نقلت المصادر كما تم ضبط (3) مناظير ليلية واجهزة تحكم عن بعد ونحو (15) من اجهزة الاتصال التقنية المتطورة بجانب اكثر من (6) اجهزة لاسلكي وضبطت ايضاً عصي كهربائية وضبطت عدد من الحواسيب الرقمية و(8) سيارات كانت تقف بالمبنى عبارة عن (6) بكاسي وحافلة ولاندكروزر .

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واثناء تفتيش المنزل عثر على شارات عسكرية وازياء جديدة لم تستعمل تخص القوات النظامية الامن والقوات المسلحة والشرطة وتم ضبط لوحات حكومية صفراء ولوحات مدنية عادية وبطاقات عسكرية وشارات لرتب ضباط مختلفة وضبطت ايضاً اكثر من (6) شهادات لدورات تدريبية عسكرية تلقاها منسوبي الخلية.

وعقب المداهمة وبحسب صحيفة الإنتباهة، قامت قيادات من شرطة الخرطوم بزيارة مسرح الحادث وتوقيف المتهمين واحالتهم الى قسم شرطة الخرطوم شرق حيث بدأت التحريات معهم ودون في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات وقانون مكافحة الارهاب والقانون الجنائي وشرعت الشرطة في التحقيق معهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)