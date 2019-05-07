الدقير: الثورة أفلحت فقط في قطع رأس النظام

التاريخ: 07-مايو-2019
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أكد عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر يوسف الدقير، أن الثورة لم تنتصر انتصاراً كاملاً، بل أفلحت فقط في قطع رأس النظام، منوهاً إلى أن هناك خلايا حية في جسد النظام تمثل الدولة العميقة، وقلل الدقير، خلال مؤتمر صحفي أمس بـ(طيبة برس) حسب صحيفة آخر لحظة، من الخلافات بين قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن التباينات شيء طبيعي في أي كيان تحالفي جبهوي.
وطالب بأن تدار الرؤى بروح الفريق الواحد والهدف المشترك والمسؤولية الوطنية، وأضاف بأن الثورة أنجزت بوحدة قوى التغيير وأي تفريض في الوحدة سيفتح الباب أمام الثورة المضادة والنظام القديم لشق الصفوف، وأوضح أن ميلاد الديمقراطية يكون بعد مخاض عسير، وقطع بأن الإرادة والوحدة هي التي تستطيع نقل الثورة للواقع الذي تريده الجماهير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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