فضل محمد خير: دفعت فدية لجهاز الأمن للخروج من المعتقل

كشف رجل اعمال إعتقل سابقاً تحت مظلة (القطط السمان) عن دفع فدية لجهاز الأمن للخروج من المعتقل، وقال رجل الإعمال فضل محمد خير إن معتقليه لم يثبتوا عليه فساداً .

فيما أكد المدير العام لشركة (تاركو) سعد بابكر، إرتكاب فضل محمد خير الكثير من المخالفات المالية، وجزم بأن إعتقاله ضمن حملة (القطط السمان) في عهد النظام البائد يؤكد هذه الحقيقة .

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ونفى في ذات الأثناء أن يكون شريكاً في (تاركو) بعد أن فشل في سداد ما عليه من إلتزام مالي، ولفت الى عدم إمتلاك وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور ومدير الجهاز الأمن أبوبكر دميلاب أسهماً في الشركة .

ومن جهته وبحسب صحيفة الإنتباهة، قال رجل الأعمال فضل محمد خير إنه تعرض للغدر والخيانة من شريكيه في (تاركو) سعد بابكر وقسم الخالق بابكر، ودمغهما بإستغلال جهاز الأمن لتصفية حسابهما معه، قاطعاً بإمتلاكه 60% من أسهم شركة (تاركو) للطيران .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)