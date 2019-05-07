طفل يردي شقيقه قتيلاً بمسدس والده

التاريخ: 07-مايو-2019
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أردى طفل في الحادية عشرة من عمره شقيقه الأكبر قتيلاً في الحال رمياً بالرصاص داخل منزلهما بأحد أحياء شرق الخرطوم .
وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني إن الطفل كان يلهو داخل إحدى الغرف مع شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً ، حيث عثر على مسدس يخص والده ، وصوبه نحو شقيقه وأطلق عليه عياراً نارياً أدى إلى مقتله أثناء إسعافه إلى المستشفى .
وأضاف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالواقعة وحققت مع والد الطفلين حيث أقر بأن المسدس يخصه وكشف عن أنه كان خارج المنزل لحظة وقوع الحادثة ، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالقتل الخطأ وحققت مع الطفل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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