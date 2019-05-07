طقس ساخن جداً في أول أيام رمضان وأمطار بالنيل الأزرق

تَوقّعَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المُبكِّر في تقريرها عن حالة الطقس بالبلاد، أن تشهد العشرة أيام الأولى من رمضان طقساً مُتَقَلِّباً نسبياً برياح نشطة وربما هُطُول أمطار خفيفة، أحياناً في الأواسط والشرق وجنوب الأواسط والجنوب، متوقعاً أن تنخفض درجات الحرارة بولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأجزاء من سنار، القضارف، كسلا، البحر الأحمر وجنوب دارفور مع نهاية الأسبوع، نتيجةً لاحتمال هُطُول أمطار في تلك الولايات.

وأوضح الأستاذ أبو القاسم إبراهيم إدريس رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في تصريح حسب صحيفة المجهر، أن الظروف، عموما مهيئة لهطول الأمطار مع طول الشريط الشرقي والأجزاء الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي، مشيرا إلى ظهور تشكيلات من السحب العالية والمتوسطة في اغلب أنحاء البلاد.

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وأضاف أن أعلى درجه حراره متوقعة في الخرطوم هي (45) درجة مئوية وتستمر دون تغيير يذكر حتى آخر أيام الأسبوع الحالي ثم تنخفض خلال عطلة الأسبوع المقبل، إلى ذلك هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية صباح أمس بولاية النيل الأزرق وضربت الأمطار أجزاء واسعة من الولاية.

وقال الخبير الزراعي “بابكر سوسيو” إن الولاية بدأت في التحضيرات المبكرة للموسم الزراعي وقد بذل القائمون على الأمر في توفير المدخلات الزراعية تحسباً للهطول المبكر والمتوقع للأمطار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)