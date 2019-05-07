إتحادات ترفض قرار المجلس العسكري

كشفت مذكرة للجنة الموحدة للمعاشيين عن تجاوزات خطيرة في (إتحاد معاشيي الصندوق القومي وإتحاد معاشيي الصندوق القومي للمعاشات) .

ورفض إتحاد معاشيي الصندوق القومي للتأمينات الإجتماعية وإتحاد معاشي الصندوق القومي للمعاشات تنفيذ قرار المجلس العسكري بتجميد النقابات والإتحادات المهنية بزعم إن القرار لا يشملهما كونهما ينتميان لمفوضية العون الإنساني ولهما وضع خاص .

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وأفصحت المذكرة التي قدمتها اللجنة الموحدة للمعاشيين للمجلس التي تحصلت عليها مصادر موثوقة على نسخة منها أفصحت عن تجاوزات خطيرة في (إتحاد معاشيي الصندوق القومي للمعاشات) تمثلت في تزوير اللوائح لإنتقاص حق استبدال المعاش بجانب سكوتهما عن تقارير المراجع القومي التي ظلت توضح تبديد أموال صناديق الحماية الإجتماعية المستثمرة بالجهاز الاستثماري بالضمان الإجتماعي .

ونبهت المذكرة الى أن جهات سيادية ودستورية وتشريعية وتنفيذية على علم بكل تلك التجاوزات غير أنها مارست سياسة غض البصر والسكوت المعيب، وطالبت المذكرة وبحسب صحيفة الإنتباهة، بحل الإتحاديين وتوحيدهما في أتحاد واحد، لمواكبة إجراءات توحيد أطر الضمان الإجتماعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)