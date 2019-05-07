تحت شعار (حكومة مدنية أو ثورة أبدية) .. موكب كنداكات الفونجية سنار

أقامت مجموعة كبيرة من النساء والفتيات موكب ضخم باسم (كنداكات الفونجية سنار) حملن فيه اللافتات والشعارات التي تمجد الثورة والمواصلة فيها . Advertisements كما قمن برفع صور النساء الرائدات بحسب صحيفة السوداني في مجال العمل السياسي من بينهن المناضلة الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم وأخريات ، كما حملن صور الكنداكة أماني جلال التي فقدت إحدى عينها بقذيفة بمبان ، يطالبن بالسلام والعدالة ووجد الموكب تفاعلاً ومشاركة كبيرة من الثوار . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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