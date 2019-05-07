ثوار بالميدان.. صامدون بالاعتصام رغم الصيام وسخونة الطقس

رغم أنه أول أيام شهر رمضان الكريم إلا أن ساحة الاعتصام شهدت صموداً قوياً من الشباب الثائرين الذين تواجدوا طوال اليوم لحراسة مكتسباتهم الثورية ولم يفت من عضدهم ارتفاع درجة الحرارة العالية.

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وتبادل المتطوعون حسب صحيفة المجهر، القيام بالأعمال الشاقة في الحراسة والتأمين والرصد في ساحة الاعتصام ورغم العنت والمشقة وسخونة الأجواء، إلا أن أغلبهم أبدى صموداً غير مستغرب على الثوار الذين صمدوا في وجه الآلة العسكرية للنظام السابق حتى حققوا ثورتهم النبيلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)