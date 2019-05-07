سفراء يتبعون لنظام البشير يزاولون عملهم في السفارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يزاول أكثر من (24) سفيراً يديون بالولاء للنظام البائد عملهم بسفارات السودان في العالم، وأظهرت قائمة رفعها قوى معارضة الى المجلس العسكري تحصلت عليها مصادر بوزارة الخارجية أسماء السفراء الموزعين على السفارات في أوربا وأسيا والدول العربية وأفريقية

وبحسب القائمة تمثل منطقة أوروبا سيطرة كاملة للسفراء الموالين للنظام المباد والمؤتمر الوطني ويزاولون عملهم حتى الآن مثل سفارة موسكو حسن حامد، سفارة أنقرة محمد يوسف الكردفاني، سفارة دبلن عبدالله الأزرق، سفارة مدريد عوض الكريم الريح بله، سفارة بلاروسيا نور الدائم علي، سفارة، فينا ميرغني أبكر،سفارو النرويج عماد ميرغني، سفارة بروكسل مطرف صديق، سفارة أثينا عبدالله أحمد عثمان، سفارة اذربيجان عباس مصطفى .

وأوضحت القائمة أن السفراء في آسيا من الموالين للنظام المباد هم: سفارة بكين أحمد شاور، وسفارة كوريا الجنوبية سيول الريح حيدوب، وسفارة ماليزيا حمزة عمر ونائبه معاوية التوم وسفارة أستراليا البارودي .

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وفقا للقائمة فإن السفراء الموالين للنظام المباد بسفارات الدول العربية هم: سفارة الدوحة فتح الرحمن علي، سفارة البحرين (ضابط جيش متقاعد)، وسفارة الرياض عبدالعظيم الكاروي، سفارة دمشق خالد محمد علي، وسفارة الرباط خالد فتح الرحمن .

وكشف القائمة وبحسب صحيفة الإنتباهة، عن سفراء موالين للنظام المباد في سفارات: سفارة جنوب أفريقيا محمد الحسن إبراهيم، سفارة كمبالا بخاري غانم، سفارة رواندا حسن عبدالله عيسى، وسفارة نيروبي قريب الله الخضر .