مجدي خلف الله يواصل عمله رغم حل مؤسسة الرئاسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت مصادر عليمة إن مدير مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله وهو يتبع لرئاسة الجمهورية (بدرجة وزير) ما زال يعمل من مكتبه بالرغم من حل مؤسسة الرئاسة ، ويشرف على مفوضيات دارفور التي كانت هناك توصيات بحلها هي الأخرى ، فيما يتردد بعض رموز النظام القدامى الذين لديهم علاقة بالملف عليه بمكتبه.

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