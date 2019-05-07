الأمن الشعبي يصفي معلوماته قبل (15) يوماً من بيان الجيش بإقتلاع النظام

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الخليج 365:
أكدت مصادر أن الجهاز السري للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية السودانية (الأمن الشعبي) قام بتصفية أصوله قبل 15 يوماً من بيان الجيش بإقتلاع النظام.
ووجهت القيادات الأفرع بنزع لـ(الهارديسكات) التي تحتوي على المعلومات وتأمينها بالاضافة الى بيع الأجهزة في السوق، كما صدرت تعليمات للكادر بالاختفاء لحين إشعار آخر .
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